Bandiera blu a Diano Marina: "Qui viviamo di turismo, i piemontesi sono sempre benvenuti" (VIDEO)

Si è parlato anche di turismo che arriva dalla Lombardia e dal Piemonte, questa mattina in occasione della cerimonia per la bandiera blu a Diano Marina. In particolare ne ha parlato il sindaco della cittadina ligure, in attesa dei turisti compresi lombardi e piemontesi.

“Turisti che noi abbiamo sempre rispettato – ha detto Giacomo Chiappori – anche se ogni tanto c’è qualcuno che fa le battutacce. Ma c’è anche qualcuno che ha tentato in maniera poco ortodossa di venire di notte, quando non poteva venire”.

Il sindaco di Diano pone quindi fine alle polemiche tra liguri, lombardi e piemontesi, polemiche che ancora in questi giorni inondano i social, ma non risparmia critiche a chi ha eluso le prescrizioni governative ed è approdato nella città degli aranci in pieno lockdown.



“Noi viviamo di turismo, ma non ci scusiamo con nessuno - chiosa Chiappori - sempre ponti d’oro a chi viene in questa cittadina. Vengono e ci portano ricchezza, oltretutto ce la portano in un momento disgraziato, quando serve per sopravvivere".

"La pandemia economica è una di quelle conseguenze della pandemia sanitaria – ha concluso –, che tanto ci ha fatto male e forse ce ne farà ancora”.