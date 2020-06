Mondovì, la Funicolare rilancia: a luglio aperture serali dei negozi "Aspettando i Doi Pass"

L'estate è alle porte, la voglia di tornare a vivere i meravigliosi spazi del centro commerciale naturale della Città di Mondovì è alle stelle. Il Direttivo dell'Associazione “La Funicolare” non vuole rinunciare ad uno degli eventi clou dell'estate monregalese, quindi rilancia: ecco le aperture serali dei negozi per tutti i mercoledì del mese di luglio! Dalle ore 21 sino a mezzanotte, le vetrine del centro storico di Breo torneranno ad illuminarsi e sarà possibile passeggiare a ritmo di musica, grazie alla filodiffusione.

« Dal 1° luglio faremo rivivere le vie del centro, offrendo alla cittadinanza l'estensione dell'orario di apertura delle attività commerciali - afferma Mattia Germone , presidente 'La Funicolare' - . Le norme vigenti non aprono spiragli per l'organizzazione dei classici 'Doi Pass': non ci perdiamo d'animo creando soluzioni alternative, proprio come questa nuova versione ‘Aspettando’... Vogliamo dare segnali positivi e continuare la programmazione dei nostri eventi in favore della comunità. Ci pare indispensabile ».

Non solo 'passeggio' per le vie del centro storico ma anche 'Cinema sotto le stelle': a partire dal 7 luglio, per tutti i martedì del mese, piazza Maggiore tornerà ad ospitare il classico maxischermo per ammirare film in un contesto di rara bellezza, con ampi margini di distanziamento sociale grazie ai gradoni in pietra. Nelle prossime settimane il palinsesto dei vari appuntamenti.