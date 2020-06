StaseraNonVieneNessuno: buona la prima dello spettacolo live in diretta streaming dal Toselli di Cuneo (VIDEO)

Dopo tre mesi senza spettacoli, le porte del Teatro Toselli di Cuneo hanno riaperto in diretta streaming con il live #StaSeraNonVieneNessuno.

Buona la prima ieri sera, lunedì 15 giugno, grazie all'idea delle associazioni culturali “Lou Tapage” (capofila del progetto) e “La Centrale”, con il supporto tecnico di “All In One Music Service”, con il sostegno del comune di Cuneo, e Targatocn come media partner.

Rivedi la puntata:









“Come partenza siamo molto contenti – commenta la presidente dell'associazione 'La Centrale' Chiara Di Benedetto -. Abbiamo avuto tra 300 e 350 connessioni in simultanea per un totale di 520. Siamo molto soddisfatti. C'era un'energia molto bella sul palco, si sentiva la voglia di fare finalmente qualcosa davanti ad un pubblico, seppur non presente fisicamente. Qualcuno ha anche donato nel nostro cappello Satispay. Tutto è utile in questo momento, anche se la Fondazione CRC ci sta sostenendo molto e questo è un grande segnale. Stasera riguardiamo la puntata per eventuale ritocchi e accorgimenti nei prossimi appuntamenti”.

#SNVN torna ogni lunedì dalle 21.15 per un totale di 12 spettacoli live in diretta streaming.

I prossimi tre appuntamenti:

Lunedì 22 giugno con Radio Ravot, Francesca Monte, Roberto Punzi (tecnico e produttore teatrale), Pippo Ricciardi (Torino Lounge Comedy).

Lunedì 29 giugno con Mezz'ora Canonica, Claudia Ferrari, Guido Costamagna (Big Talu Music Service), Antonio Piazza (Torino Lounge Comedy).

Lunedì 6 luglio con Magasin du Cafè, Elide Giordanengo, Riccardo Parravicini (Tecnico del suono), Emanuele Tumolo (Torino Lounge Comedy).

Il fulcro di “Stasera non viene nessuno” è la musica dal vivo, ma non sarà la sola in scena: insieme a lei saranno presenti tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo, dai tecnici agli scrittori, dagli attori ai registi. Il palco del teatro Toselli si trasformerà in uno spazio nuovo: tra salotto e studio televisivo, tra interviste ed interventi teatrali, lo spettatore potrà “virtualmente” unirsi allo spettacolo d'arte varia interagendo sia con il resto del pubblico che con la scena, grazie alla chat di Youtube e delle altre principali piattaforme Social che verranno utilizzate per diffondere la diretta.

Per partecipare alla trasmissione basta collegarsi al sito www.staseranonvienenessuno.it o visitare la pagina “Stasera Non Viene Nessuno” sulle principali piattaforme social.

Proposto dalle Associazioni Lou Tapage, La Centrale, Campeggio Resistente e sostenuto dal Comune di Cuneo, StaseraNonVieneNessuno nasce per continuare la proposta culturale, con mezzi alternativi e raccontando il dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Il progetto è in collaborazione con la compagnia Il Melarancio, Varco, All in One music service, Cuneo Comedy Night, Noau e Caffè Sociale, con il sostegno di Cinema Teatro Magda Olivero, Arci Cuneo Monviso, Marlene Kuntz, Associazione Origami e Basse Frequenze.