Ecco cosa dicono le Stelle di Corinne

ARIETE : Si prevede un ritmo eccitante, innovatore, voluttuoso e carico di speranze che ipotizzavate, sino a poco fa, spentesi sul braciere delle improbabilità… Invece grazie a stelle munifiche, chiuderete lunghe parentesi e ne aprirete altre, riscoprendo gioie quasi dimenticate implicite delle sorpresine per chi ha l’Ascendente in un segno d’acqua o di terra, alternate a corrucci per anzianotti. Nel contempo le stramberie altrui vi irriteranno e un’amicizia si affievolirà.

TORO : Una manciata di allegria non guasta: dopo ogni galleria, per quanto lunga o buia, vi è sempre una luce ad illuminare la via e presto lo capirete! Ragion per cui rimboccatevi le maniche, portate avanti un prospetto, gustate l’attimo effimero e fuggente, dimostrate i vostri sentimenti, abbandonate l’ansia e confidate in un’estate sicuramente migliore! Poiché vi spettano di diritto reclamate dei soldi che qualcheduno non vi vorrebbe dare… Propensione ad allergie.

GEMELLI : Dopo il tour de force generato dalla quarantena comincerete a risalire la china avvicinandovi così ad una stagione promettente dove iniziare a rigenerarvi fisicamente, dedicare maggior spazio all’intimità e a quegli sfizi che non vi toglievate da mesi, combinando delle serate carine ma solo insieme a chi non vi scarichi addosso patemi… Se obbligatorio dite pure una bugia purché sia a fin di bene e ringraziate chi vi sta aiutando. Il compleanno sarà singolare.

CANCRO : Nonostante qualche nuvoletta offuschi il cielo non avrete di che lamentarvi a patto di riguardarvi, limitare strapazzi, non andare a cercare il pelo nell’uovo, accontentarvi di ciò che offre il presente, fare dell’ottimismo un baluardo e soprassedere su tante bassezze umane. Se qualcuno ha sbagliato nei vostri confronti perdonatelo partendo dal presupposto che nessuno è perfetto! In ambito operativo o privato le novità trasborderanno. Articolazioni dolenti.

LEONE : Apprestatevi ad una settimana impegnativa e non semplicissima causa degli ostacoli da superare, delle delusioni da chi meno ve lo sareste aspettati, dei timori infondati, dei versamenti inusitati, dei contrasti con sapientoni, degli incartamenti da verificare e degli affetti da inquadrare. Scambiare due ciance con un’amicona vi solleverà e rinfrancherà: quindi non esitate ad aprire cuore e mente a chi sa capire e consigliare. Corrucci per congiunti o bestiole. Sabato incasinato.

VERGINE : Non siete pacifici e beati in quanto finita una rogna ne spunta una successiva atta a portarvi a sbuffare da mattino a sera. Eppure il buon Giove in aspetto di trigono, consentirà di alleggerire un fardello, togliervi un mattoncino dallo stomachino, essere più positivi o sistemare una faccenda intricata. Un componente della famiglia additerà preoccupazioni, soffrirete di infiammazioni e nutrirete strane emozioni. Inaspettate novelle relative all’attività. Conti da aggiustare.

BILANCIA : Ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando sulle spine in attesa di una risposta, una conferma, un’oasi di pace, anche se all’ultimo istante riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Buttate dunque alle ortiche timori immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo all’origine di un antipatico disturbo. Acquisti convenienti e parenti da riabbracciare.

SCORPIONE : Marte contribuirà a rendervi scontrosi, agitati, punzecchianti… Forse c’è chi non la conta giusta, sicché, detestando qualsiasi forma di ipocrisia, non esiterete a svuotare il sacco… Il fine settimana si prospetta sconclusionato nonché rigurgitante di novità ed imprevisti. Fattibili dei contatti con avvocati, banchieri, vigili o dottori oppure dei fastidi correlati a corrispettivi, firme o soldi. Bisticci con il partner o con da voi molto pretende. Inviti da accettare. Ugge per un vecchietto.

SAGITTARIO : Causa l’irriverenza di Marte il periodo risulta essere sufficientemente difficilino ma, nella vita, bisogna accettare qualche sconfitta o il fatto di veder calare sipari su cose o persone aventi terminato la loro funzione. Un pizzico di tensione si insinuerà nei rapporti interpersonali o in ambito professionale dove le ombre di un’indecisione diverranno possenti. Curate altresì il benessere fisiologico, pensate un po’ più a voi stessi e fatevi valere! Incontri o cene con amici.

CAPRICORNO : Non scattate per inezie… Cercate piuttosto di scendere a compromessi con chiunque trattiate e approfittate del buon Giove per ricaricare le energie, distrarvi dal solito tran tran, ottimizzare ciò che sta a cuore, riprendere fiato dopo il penalizzante periodaccio. Se una situazione turba e non ne vedete la fine sappiate che con lo scoppiare dell’estate le cose cominceranno a pigliare una piega diversa quindi non vi resta che aspettare… New da figli, cognati, cugini o nipoti.

ACQUARIO : Peccando di distrazione dimenticherete facilmente scadenze o ricorrenze, tenderete a smarrire oggetti o, viaggiando con la testa tra le beate nuvolette, tribolerete a distinguere la sincerità dall’ipocrisia, pigliandovela nuovamente nel frac. Le stelle finora sono state avare nel dispensare le proprie grazie ma presto illumineranno il sentiero procacciando dei sollazzi, intrallazzi, serate incantate, scorpacciate o ritrovi divertenti. Sabato e domenica evadete dalla routine.

PESCI : Si farà sentire eccome l’ultimo quarto di Luna che , formandosi proprio nella vostra costellazione, apporterà tensione ed uno spizzico di stanchezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come nel trattare con gli altri vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le spese da sostenere. In casa o in amore tirerà aria di novità. Occhio a non cadere…

Guardate quella stella che da sola brilla nella notte: forse anche lei ha bisogno di compagnia…

