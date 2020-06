Soroprimist Club di Cuneo: la Presidente Ingrid Brizio finisce il suo biennio e passa il testimone alla Presidente eletta Vera Anfossi

In data 12 giugno 2020 alle ore 18, si è svolta l’assemblea elettiva del Soroptimist club di Cuneo, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, attualmente in vigore.

L’assemblea che si è svolta nei locali dell’agriturismo Cascina Rosa di Bottonasco-Caraglio, ha stabilito che la presidente per il prossimo biennio Ottobre 2020-Settembre 2022 sarà Vera Anfossi, accompagnata da Daniela Bonetto come Segretaria e da Marilina Versiglia come Tesoriera.

Il nuovo direttivo del club dovrà portare a termine un importante progetto iniziato dall’attuale Presidente Ingrid Brizio “Una stanza tutta per sé”.

Il Soroptimist ha stipulato, a livello nazionale, un accordo con l’Arma dei Carabinieri al fine di allestire presso le caserme dei Carabinieri di tutta Italia delle stanze dedicate in cui, le donne vittime di violenza, possano andare a sporgere denuncia. Le stanze hanno delle caratteristiche ben precise che devono essere rispettate, come ad esempio, essere dotate di un impianto di registrazione della denuncia, oltre a offrire un ambiente confortevole che sostenga le donne, nel difficilissimo momento di racconto delle violenze subite.

Spesso le donne per poter uscire di casa e sporgere denunzia devono portare i bambini con loro; quindi la stanza prevede anche un angolo dove i bambini possano essere presenti, ma distratti da un angolo adibito al gioco.

Il club di Cuneo ha stretto una importante sinergia con latri tre sodalizi cittadini: Il Lions Club, lo Zonta club, ed il Rotary Alpi del Mare, che contribuiranno, anche finanziariamente alla realizzazione della stanza.

Ingrid Brizio ha ringraziato tutto il bureau di Presidenza nonchè tutte le socie per il lavoro, la collaborazione e la fiducia accordataLe, soffermandosi particolarmente sul prezioso e qualificato contributo della Segretaria Annalisa Simondi.

Sono stati evidenziati i services annullati a causa della pandemia e a cui è stato destinato il contributo necessario per la loro riproposizione sul mandato futuro.

L’assemblea ha poi approvato un service che prevede la donazione di due termocamere per la rilevazione della temperatura da consegnare all’Ospedale Santa Croce di Cuneo, sostenuto dal Lions Club.

“Un’esperienza, sostiene Ingrid Brizio, che mi ha regalato tante soddisfazioni ed a cui ho dedicato tanto tempo, tante energie e tanto impegno, quello che questo meraviglioso Club merita”.