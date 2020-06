Alba, tre nuovi guariti nell’ultima settimana. Sono ancora 7 i residenti positivi al Covid-19

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 7, uno in meno di sette giorni fa. I guariti sono 75 (sempre una settimana fa erano 72), mentre il conto delle vittime della sindrome da Coronavirus rimane stabile a quota 12.



E’ quanto appena comunicato dal Municipio, nel periodico aggiornamento sulla diffusione del contagio in città.



“Continua il trend positivo in città – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Salgono i guariti e scendono i contagiati, ormai solo più poche persone a cui auguriamo una pronta guarigione. Siamo tutti consapevoli che bastano poche e semplici azioni per prevenire il più possibile nuove ricadute, in attesa di poterci completamente lasciare questa difficile esperienza alle spalle”.



Si ricorda che è obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.