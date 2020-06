Sanità, l'assessore Icardi assicura: "Il Santa Croce è sicuro, i cittadini possono recarsi per esami e visite"

A parlare è l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che prosegue: "Come assessorato alla Sanità stiamo predisponendo un piano per ridurre i tempi di attesa, con incentivi agli operatori sanitari, estensione degli orari, maggior utilizzo delle attrezzature sanitarie, e coinvolgimento dei privati convenzionati per smaltire l’arretrato. Anche sul fronte della prevenzione oncologica, sono ripartite le attività di screening programmate. Dunque, desidero rassicurare i cittadini che eventuali timori nell’accesso alle strutture ospedaliere non sono giustificati".