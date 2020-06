Aiuta il Comune di Bra con un click

Aiuta il Comune di Bra a rinnovare l’ingresso al Palazzo municipale. Basta un semplice click.

L’Amministrazione comunale ha predisposto un progetto per rinnovare l’area di accesso al Municipio che affaccia su via Barbacana. Per realizzare tale intervento si punta ad usufruire dei finanziamenti messi a disposizione dalla Fondazione Crc mediante la terza edizione del “Bando distruzione”.

Si tratta di un grande programma di interventi in un contesto ambientale e paesaggistico, che da alcuni anni vede coinvolte le comunità della provincia nella selezione dei progetti da realizzare. Sono infatti i cittadini della Granda a scegliere direttamente quali saranno gli interventi da finanziare.Ecco quindi che il voto di tutti i braidesi diventa determinante. Per dare il proprio contributo al progetto è sufficiente accedere al sito https://www.bandodistruzione.it/progetti/bra/ e votare il progetto di “mitigazione dell’ingresso laterale al Comune”.

Il termine ultimo per dare il proprio supporto è il 12 uglio 2020.