Concorso letterario "Lingua Madre": tra le vincitrici anche Maria Felicita Castillo Castillo, cebana d'adozione

Vive a Ceva una delle vincitrici del XV Concorso letterario nazionale "Lingua Madre", progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino diretto alle donne straniere che vivono in Italia.

Si chiama Maria Felicita Castillo Castillo, viene dall'Ecuador - dove si è diplomata come segretaria commerciale e ha vissuto sino ai 40 anni - e ha ottenuto il premio speciale della giuria popolare con l'opera "Un paese col nome di donna". Nel 2001 si è spostata in Italia. A Ceva lavora come collaboratrice familiare, e sta scrivendo un libro sui racconti della sua bisnonna Alberta, che ha lasciato i migliori anni della sua vita nelle miniere di schiavi nella foresta del Pacifico colombiano.