In treno da Nizza a Tende con una guida gratuita, ora si può

E’ considerata una delle linee ferroviarie più belle al mondo, ma pochi la conoscono, almeno dalle “sue” parti, perché è presente sulle guide turistiche della Norvegia, del Giappone, degli Stati Uniti e dell’Australia.

Non a caso molti dei 25 mila visitatori che, ogni anno, si concedono una giornata sulla linea ferroviaria Nice – Tende, con guida va bordo che illustra il territorio e fornisce notizie e curiosità, non sono francesi. Quest’anno sarà diverso: è l’anno dell’arrière pays, delle escursioni in mezzo al verde ed alla natura, della scoperta dei piccoli paesi incastonati nelle montagne e dei musei che impreziosiscono i villaggi che dell’entroterra nizzardo.

La Nice – Tende, linea ferroviaria che dalla capitale della Costa Azzurra, attraverso le valli del Peillon e della Roya-Bevera giunge a Tende, per poi proseguire, attraverso il Colle omonimo, fino a Cuneo, diventerà linea turistica a partire dal 20 giugno.

Nessuna novità, ma una buona notizia comunque ed un forte segnale di ripartenza e di vivacità di una linea ferroviaria che consente viste mozzafiato, permette di ammirare ponti e passaggi stretti lungo le montagne che risalgono la Roya, in una natura ancora incontrastata ammirando le gole di uno dei fiumi più puliti d’Europa.

A partire dal 20 giugno 2020, dunque, sarà possibile usufruire di una guida turistica che, gratuitamente, illustrerà il percorso tra Nizza e Tende .

Il servizio sarà attivo:

Nei fine settimana del 20 e 21 giugno e 27 e 28 giugno



Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica 27 settembre



Nei fine settimana del 3 e 4 ottobre, 10 e 11 ottobre, 17 e 18 ottobre, 24 e 25 ottobre e 31 ottobre e 1° novembre.

La partenza dalla stazione di Nice Thiers alle 9,17 ed arrivo a Tende alle 11,24, il costo del biglietto per un adulto è di 14,10 euro. Il treno per il rientro parte da Tende alle 17,28 e giunge a Nice Ville alle 19,47.

Le guide forniranno altresì informazioni personalizzate ai passeggeri sulle escursioni da concedersi, sui musei da visitare, sui luoghi da ammirare ed anche sui ristoranti e, se si desidera prolungare le escursioni, sugli hotel dove pernottare.