Peveragno, l'appello della Compagnia del Birùn: "Ripulite i 200 metri attorno alla vostra abitazione"

Questa settimana la Rassegna 'Assaggi 2020 - AD ESEMPIO' sarebbe proseguita con gli eventi di giugno. Da quasi trent'anni i suoi appuntamenti sono un importante momento di incontro e di scambio per chi condivide il progetto di promuovere il patrimonio storico e culturale locale (e non solo) e il patrimonio umano dei singoli, su cui la Compagnia del Birùn fonda la propria attività.

Nel proposito di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo dell'attività teatrale e artistica e alla crescita civile si è anche creato in questi anni un senso di comunità di ampio e gratificante respiro che ha portato la nostra associazione e il nostro amato Peveragno ben oltre i loro confini.

Rilanciamo pertanto l'appello del CAI di Peveragno - con cui collaboriamo da anni per prenderci cura del nostro territorio e farlo conoscere in modo sostenibile con la Viasolada - e vi invitiamo a dedicare un po' di tempo per ripulire i 200 metri intorno alla vostra abitazione. I 200 metri che sembravano così esigui per le passeggiate in tempo di lockdown, ora possono essere la 'misura' giusta per fare un gesto AD ESEMPIO...in linea con il titolo della Rassegna (sospesa) di quest'anno.