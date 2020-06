Viabilità: via al senso unico alternato sulla SP113 tra Ponte Marmora-Marmora-Canosio

Per circa un mese la strada è stata chiusa a fasce orarie, considerata la ristrettezza del piano viabile, per permettere l’esecuzione delle opere di protezione dalla caduta massi e degli interventi di consolidamento delle opere murarie. Ora i lavori lato monte sono terminati ed è possibile consentire il passaggio alternato, salvo brevi periodi di chiusura totale (massimo mezz’ora) gestiti da movieri mediante segnalazioni temporanee per permettere le lavorazioni in sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali.