Alba: c'è tempo sino al 19 giugno per chiedere al Comune di poter usare aree pubbliche per attività all’aperto

Per venire incontro alle esigenze della società e associazioni albesi, viste le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione alcune aree pubbliche per poter svolgere le loro attività sportive, motorie, ludiche o ricreative all’aperto, in linea con quanto previsto dagli ultimi Dpcm.

Per questo chiede a tutte le realtà attive sul territorio comunale di comunicare eventuali loro richieste per l’utilizzo di luoghi pubblici in modo da poter distribuire al meglio gli spazi e procedere con gli adempimenti necessari.

Gli interessati dovranno compilare e trasmettere entro venerdì 19 giugno l’apposita scheda (disponibile a questo link https://www.comune.alba.cn.it/images/Modulo_associazioni_16_06_2020.pdf) alla mail dell’Ufficio Sport: ufficio.sport@comune.alba.cn.it.

Tra le informazioni da specificare la superficie in mq di cui si necessita, il periodo, i giorni, l’orario e la frequenza, oltre al numero di utenti coinvolti.