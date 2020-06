Borgo San Dalmazzo: il consiglio comunale sostiene la candidatura della Cuneo-Nizza ai "Luoghi del cuore FAI"

Il Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo ha approvato all’unanimità il sostegno alla candidatura della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia/Nizza nella campagna nazionale 2020 “I luoghi del cuore” promossa dalla locale sezione FAI.

La campagna nasce con lo scopo di valorizzare i “luoghi da non dimenticare” in quanto “ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre”. L’appello è a tutti i cittadini: votiamola in tanti, tutti insieme possiamo far conoscere e far crescere queste due valli che sono le due metà di un percorso ricco di storia, cultura e tradizioni.

La campagna è aperta a chiunque abbia a cuore il nostro territorio, stanno partecipando anche gli amici francesi e liguri, e si può votare da qualunque paese. E’ un invito quindi anche a tutti gli appassionati di treni, di ingegneria ferroviaria, di progetti di sviluppo turistico-economico-culturale sostenibile.

Il Sindaco di Borgo San Dalmazzo, Gian Paolo Beretta, ricorda che “il nostro Comune, insieme a tutti i comuni della Valle Vermenagna e della Valle Roya, lavora da più di 2 anni con il progetto ALCOTRA Vermenagna-Roya, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per prepararsi a rendere visibile l’unicità culturale di questo territorio di cui la ferrovia è il simbolo: un luogo di passaggio, ma anche una comunità che da secoli si prende cura dei viandanti, ricca di luoghi e storie di persone che viaggiano e accolgono. Le tracce di questi passaggi sono nei nostri beni culturali, nel paesaggio e nell’animo delle persone che vi abitano”.

Il progetto Vermenagna-Roya nasce scegliendo proprio la Ferrovia Cuneo-Nizza come elemento forte delle due valli. Con lo stesso fine quindi, proprio a partire dalle stazioni ferroviarie ha creato percorsi di scoperta a piedi e in auto per ciascuno dei 10 comuni attraversati. Vi invitiamo a scoprirli sul sito www.vermenagna-roya.eu!

“Inoltre, a Borgo San Dalmazzo è in fase di completamento un nuovo elemento importante: un percorso di visita nell’ex-Chiesa di S. Anna proprio accanto alla stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo. Insieme al Memoriale della Deportazione sarà testimonianza degli avvenimenti legati alla Shoah, rispondendo alla necessità di promuovere oggi azioni di pace e non violenza”, evidenzia la Vicesindaco Roberta Robbione, che segue da vicino il progetto anche in qualità di Assessore al Bilancio e alla Cultura, aggiungendo che “il sostegno alla campagna FAI sottolinea quindi l’importanza di mantenere e valorizzare la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia/Nizza, come luogo di memoria e come necessaria infrastruttura che permette un agevole accesso al patrimonio culturale borgarino”.

“Il progetto Luoghi del Cuore promosso dal FAI è un’occasione unica per gli italiani di segnalare quelle situazioni che avrebbero bisogno di più attenzione” sottolinea Roberto Audisio, capo delegazione FAI di Cuneo “Siamo molto contenti che il Comune di Borgo San Dalmazzo sostenga la candidatura della Ferrovia delle Meraviglie, in una perfetta sinergia che si sta creando con altre istituzioni del territorio, dimostrando che insieme si possono raggiungere grandi obbiettivi”.