Ceva, uffici della Questura nel Distaccamento della Stradale: "Abbiamo creduto che l'impossibile potesse essere possibile"

in un periodo in cui le brutte notizie non hanno neppure più la forza di scuoterci, a farci sussultare questa volta è, finalmente, una buona novella.

Quando la notizia della chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale di Ceva si diffuse, alcuni mesi or sono, furono in pochi a credere in un futuro per la Polizia in quell’angolo, a ben vedere neppure troppo piccolo, della Granda. Il Ministero, evidentemente mal consigliato, aveva ormai deciso di porre la parola FINE alla lunga storia di quel presidio dello Stato, ma il S.A.P., con la forza di chi sa di essere sulla giusta strada, si oppose con forza alla chiusura, sostenuto da alcuni esponenti politici (bipartisan, vogliamo sottolinearlo), dai Sindaci, di Ceva e del Cebano, e da moltissimi cittadini.