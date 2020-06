Covid-19, scienziati a confronto: nuovo incontro on line con la Fondazione Ferrero di Alba

Dopo il primo successo della diretta di lunedì 15 coi professori Alberto Mantovani, Matteo Bassetti e Giovanni Di Perri, la Fondazione Ferrero prosegue il ciclo di incontri on line dedicati a fare chiarezza sulla più recente evoluzione della pandemia, sulle ultime scoperte, sulla ricerca di cure e vaccini.



Il prossimo appuntamento, anche questa volta trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ferrero (https://www.facebook.com/FondazioneFerrero), è in programma per domani, giovedì 18 giugno alle ore 17.30.

Moderati da Piero Bianucci si confronteranno Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (Irp-Città della Speranza) e Ordinario di Patologia Generale al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Giancarlo Isaia, geriatra, presidente dell’Accademia di Medicina di Torino.



Ultimo appuntamento il 23 giugno (ore 17.30) con Umberto Dianzani, professore ordinario di Immunologia all’Università del Piemonte Orientale, Mario Rasetti professore emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino e Alessandro Vespignani, fisico informatico, tra i massimi esperti di epidemiologia computazionale, direttore del Network Science Institute Department of Physics, College of Computer and Information Sciences Bouve' College of Health Sciences Northeastern University, Boston.