E’ morto Claudio Salvagno, poeta occitano: ha raccontato in versi le sue montagne e il mondo contadino

Claudio Salvagno in uno scatto di Ugo Giletta

E’ morto Claudio Salvagno, poeta della tradizione occitana, scultore del legno: un personaggio amato per la sua semplicità e umanità.

E’ deceduto nella sua abitazione di Bernezzo, questa mattina mercoledì 17 giugno) all’età di 64 anni. Da anni soffriva di una malattia neurodegenerativa. Nei versi ha raccontato le sue montagne : "L’emperi de l’ombra" (L’impero dell’ombra) e "L’Autra armada “ (Aragno editore) i più famosi, nelle sculture la storia del mondo contadino, tra le più affascinanti i suoi "bastoni".

Ha esposto in numerose città, in personali e collettive, legato da amicizia con tanti artisti che oggi lo ricordano sui social. Ugo Giletta “amico di mille gioie, resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto e amato. Le tue poesie ci accompagneranno".

Lorenzo Griotti “mi colpiva di lui la profonda sensibilità e la naturalezza con cui era poeta. Ogni cosa che toccava diventava poesia. E poi il suo spirito libertario, il rapporto di grande rispetto tra uomo e natura".



Aveva fatto parte di associazioni del Saluzzese come Spazio Arte e Arti Vaganti con cui ha realizzato numerosi progetti culturali sul territorio, dai "rudun" ( campanacci) a "Poeme on the rock" ( poesie nel ghiaccio), a "Potoun d' invern".

Nel 2008 con Valeria Tardivo aveva curato “Neu a Auro”, una scelta di poesie in occitano del poeta Piero Raina.

Era stato coredattore del Caragliese, quindicinale della valle Grana, testata in cui teneva la rubrica Polenta e Cous Cous e parlava di letteratura occitana. Le sue poesie sono state pubblicate su varie riviste in Italia e in Francia, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche dove ha fatto conoscere le tradizioni linguistiche e letterarie della lenga d'òc.

Ex dipendente delle Ferrovie, era un appassionato di montagna, alpinista e scialpinista.

Lascia le due figlie Valentina e Maria, la mamma Teresa, i fratelli Sandro e Mauro, Gabriella. Il rosario si terrà nella chiesa parrocchiale di Bernezzo questa sera alle 19 e i funerali domani giovedì 18 giugno, sempre nella parrocchiale, alle 16.