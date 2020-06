L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero mette in pista iniziative per la ripartenza del settore

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero segnala a tutti gli operatori del turismo un’importante opportunità di formazione sui mercati esteri, utile alla ripartenza del settore nel periodo post-Covid: il ciclo di incontri “TurismE’ – mercati, prodotti e tendenze di turismo internazionale

Il MiBACT e L’Enit, l’agenzia nazionale italiana del turismo, hanno infatti programmato una serie di webinar gratuiti dedicati alle Regioni, agli operatori e agli stakeholder del settore turistico in Italia, al fine di fornire una panoramica sulla situazione post-Covid dei principali mercati europei.

Gli incontri, programmati nel mese di giugno, saranno organizzati dalle sedi estere dei principali mercati target e focalizzati sull’analisi della situazione Paese, con informazioni sulle compagnie aeree, sulle rotte attive e su quelle che ripartiranno a breve, e sulle richieste dei T.O. esteri.

È previsto anche un momento Q&A in coda ad ogni incontro per rispondere ai dubbi e alle domande dei partecipanti. Per alcuni di questi appuntamenti è programmato l’intervento di importanti operatori locali che racconteranno le loro modalità di ripartenza.

I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Zoom, a cui potranno partecipare fino a 500 persone, previa registrazione, e saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dell’Enit – Agenzia Nazionale per il turismo.

Tutte le informazioni necessarie all’iscrizione su Zoom sono disponibili sia sulla pagina Facebook dell’Enit, sia al sito www.enit.it e saranno aggiornate rispetto ad ogni singolo incontro.

Il primo webinar in programma, focalizzato sulla Spagna, si è svolto giovedì 11 giugno. Oggi, 16 giugno, alle ore 11.00, si è parlato della Francia.

La registrazione di ciascun appuntamento sarà disponibile al sito www.enit.it .

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti del ciclo di formazione “TurismE’ – mercati, prodotti e tendenze di turismo internazionale”: Germania, 22 giugno ore 11.00; UK, 23 giugno ore 10.30; Austria e Svizzera, 24 giugno ore 10.00; Scandinavia, 25 giugno ore 10.00; Russia, 2 luglio ore 10.00.

L’Ente Turismo LMR, invece, parteciperà insieme alle altre ATL piemontesi, al progetto “Viaggio in Italia- presentazione delle Regioni ai mercati esteri”, in collaborazione con DMO Piemonte ed ENIT. L’iniziativa prevede l’abbinamento tra ogni ATL del Piemonte ad un mercato estero, tra cui Scandinavia, Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Langhe Monferrato Roero è stato associato ai Paesi di lingua tedesca.

Domani, 17 giugno, l’Ente Turismo illustrerà a media, tour operator e agenzie di Germania, Austria e Svizzera le potenzialità della destinazione turistica - soprattutto in chiave outdoor - e la panoramica dell’attuale offerta turistica, alla luce delle nuove normative sanitarie.