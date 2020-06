Mondovì, lavori alla tettoia di piazza Ellero: il mercato diventa "diffuso"

Il mercato di Mondovì cambia (temporaneamente volto). Considerando l'impossibilità di occupare l'ala nord (la seconda, verso via Ripe), oggetto di un intervento di riqualificazione (lavori alla tettoia), e tenendo presente anche la normativa relativa all'emergenza epidemiologica, il Comune, all'esito degli incontri con le associazioni di categoria, ha definito le modalità di svolgimento del mercato.

Ogni martedì tutti i banchi saranno rilocalizzati in piazza Ellero, mentre il sabato si assisterà all'allestimento di nuove aree mercatali in piazza Santa Maria Maggiore (6 posti destinati ai mercatali spuntisti del settore commercio di generi alimentari e due ai produttori agricoli/cooperative di pesca), via Marconi e piazza Cesare Battisti (riservata ai produttori agricoli della Regione Piemonte spuntisti, una 'continuazione' del mercato contadino) e ponte Silvestrini (rilocalizzazione di alcuni posteggi di vendita collocati sotto la tettoia nord).

In virtù del nuovo assetto del mercato cittadino del sabato, introdotto a partire da sabato 20 giugno, verranno introdotte le seguenti modifiche alla disciplina della viabilità e della sosta, con orario 6-14: divieto di transito veicolare in via Marconi e divieto di uscita da via Cigna su piazza Cesare Battisti/via Marconi.

AVVISO IMPORTANTE - I residenti, i domiciliati, gli utilizzatori di autorimesse in via Cigna e largo monsignor Roatta attualmente autorizzati a transitare nelle aree interessate dalla modifica potranno accedervi transitando dal varco elettronico di piazza San Pietro e uscendo da via Cigna in direzione via Piandellavalle, previo accreditamento al sistema ZTL-Breo. Per farlo, dovranno trasmettere all'indirizzo mail ztl@comune.mondovi.cn.it la targa del proprio veicolo entro il giorno 20 giugno 2020.