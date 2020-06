Peveragno, Marco Cerato nuovo presidente dell’AIDO

Spiega Bessone, nominato vicepresidente: "Da quando, ormai oltre un anno fa, ho dovuto succedere alla guida della sezione AVIS di Peveragno, prima del previsto, per la scomparsa di Bartolo Giuliano, in quell’incarico da decenni, vera colonna del gruppo, ho capito che sarebbe stata difficile gestire insieme i due ruoli. Anche se l’impegno all’AIDO (Donatori di Organi) è meno gravoso di quello in AVIS, finisce che ti trovi con impegni sovrapposti fatalmente... Ho parlato con i soci e ci è parso che Marco fosse, per tutti gli interpellati, la persona giusta... Gli auguro buon lavoro e resterò al suo fianco".