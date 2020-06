Promozione turistica: l'ATL del Cuneese pronta a lanciare le sue "video-cartoline"

Nell’ambito delle azioni promozionali avviate dall’ATL del Cuneese per sostenere la ripartenza turistica del territorio di propria competenza nel post-emergenza, sono state programmate in tutte le valli del Cuneese riprese video con un operatore professionista.

" Nei mesi che seguiranno - annuncia il Presidente Mauro Bernardi - programmeremo riprese video nelle città d'arte e nelle zone di pianura non coinvolte nella prima fase di progetto, predisponendo anche servizi video dedicati alla nostra gastronomia d'eccellenza. Crediamo fortemente che il nostro territorio abbia tutte le carte necessarie per giocare, in questo momento particolare, una buona partita: a noi il compito di potenziare l’offerta e di promuoverla, per rendere questa partita vincente ".

“ Questo progetto – spiega il Direttore Daniela Salvestrin – ci ha permesso di raccogliere materiale inedito per la promozione della nostra destinazione turistica. A questa iniziativa si sono affiancate importanti azioni redazionali, volte sempre al riposizionamento sul mercato turistico della nostra destinazione. Stiamo altresì lavorando su interessanti progetti che svilupperemo in sinergia con il Consorzio degli operatori turistici Conitours e con le professionalità del settore ”.

La prima messa in onda delle video cartoline è prevista a partire da oggi, mercoledì 17 giugno, su Telecupole con una rubrica post TG4 in programma alle ore 20.40 ed in replica alle ore 12.25 e 19.25 del giorno successivo e su Telegranda in coda al TG delle ore 19.00, 20.00 e 22.30. Seguirà una programmazione sui canali televisivi nazionali ora in fase di definizione e la pubblicazione sui canali social.