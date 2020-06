Rifugi montani, la ripresa fa rima con l'abbattimento dei rifiuti: prosegue il progetto "plastic free"

E questo, purtroppo, ha portato al proliferare di comportamenti superficiali e poco rispettosi dell'ambiente montano: rifugi e strutture di vario tipo offrono agli avventori pasti take away da consumarsi all'aperto e non per forza nelle immediate vicinanze, ma non tutti hanno la sensibilità e la cultura ambientale per capire che i rifiuti vanno sempre trasportati a valle.

La Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine del CAI ha quindi deciso di proseguire anche in questa fase post-emergenziale il progetto "Rifugi liberi dalla plastica", già lanciato negli scorsi anni per ridurre progressivamente l'utilizzo di bottiglie d'acqua di plastica nelle strutture e ora con l'obiettivo di fare lo stesso con le stoviglie di plastica (attività, a dire il vero, iniziata l'anno scorso sulle montagne di Prato Nevoso).

"E’ facile intuire come questa attività generi una serie di problemi e difficoltà nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti (piatti, bicchieri, posate e contenitori) con evidenti e gravi ricadute sull’ambiente e sul territorio ospitante - si legge nella lettera inviata dal presidente Giacomo Benedetti - . Questo risulta ancor più grave, pericoloso e irreversibile se il materiale utilizzato per le stoviglie è la plastica!"

"E’ un progetto a lungo termine, dalla valenza culturale, civile ed ambientale che coinvolgerebbe non solo i Rifugi ma tutto il Sodalizio stimolando la coscienza ambientalista ed il senso civico dei Soci, dei Rifugisti e di tutti gli avventori delle strutture CAI".

Per le aree montane, insomma, "ripresa" fa (e farà sempre più) rima con "plastic free".