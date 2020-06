Variante di Demonte, Cirio e Gabusi scrivono al premier Conte: "Non possiamo più aspettare"

“I cittadini di Demonte - si legge nella lettera - non possono più attendere che la loro salute sia messa quotidianamente a rischio dalla lentezza della burocrazia”.

La realizzazione della variante è fondamentale, infatti, per decongestionare il traffico a cui è sottoposto da anni il centro abitato del comune cuneese, in cui quotidianamente transitano oltre 600 tir diretti allo stabilimento di imbottigliamento delle acque Sant’Anna.

“L’insostenibile traffico di mezzi pesanti - scrivono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - crea una situazione non più sopportabile per gli abitanti di Demonte per i rischi di sicurezza e soprattutto di salute derivante dall’inquinamento di polveri sottili”.