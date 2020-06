Bra, il Mercato della Terra dà il benvenuto all’estate con le bancarelle dei prodotti a km 0

La bella stagione è arrivata. In quella che rischia di diventare l’estate meno estate della storia delle estati, un’iniezione di colori e sapori per la nostra tavola è garantita dal Mercato della Terra di Bra.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce quello che vende: prezzi equi per chi compra e chi produce.

L’assortimento è garantito: dai banchi dei latticini con varietà infinite di formaggi, freschi e stagionati, all’angolo del miele, delle spezie e del pane artigianale. Interessante il ventaglio di offerte della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Non solo. Anche un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini. Vegano non ti dimentichiamo: anche per chi predilige questo regime alimentare, ci saranno frutta e verdura, succhi e confetture in quantità.