Calcio giovanile: San Benigno, Gianni Dutto confermato alla guida della Juniores

Gianni Dutto è stato confermato come Mister del San Benigno Juniores affiancato dal capitano di lungo corso della società giallo-verde Gianni Tassone: Dario Tassone sarà dirigente accompagnatore.

Squadra che vince non si cambia e dopo la brillante performance della stagione passata si è rinnovato il sodalizio in totale sintonia.

Prima del brusco stop legato al coronavirus la squadra si era attestata stabilmente nelle primissime posizioni del campionato ed aveva interrotto l'attività occupando la terza posizione a tre punti dalla seconda ma con una partita da recuperare. Ecco la dichiarazione del riconfermato allenatore.

"Parlare di San Benigno come squadra è forse riduttivo: qui ci si sente a casa propria, in un ambiente famigliare e la presenza della società è tangibile. Abbiamo lasciato il calcio giocato dopo una prima parte di stagione entusiasmante ed io, insieme al mio staff, non ci sentivamo di disperdere il tanto lavoro fatto per ottenere da subito risultati soddisfacenti. Per questi motivi è stato facile - continua Dutto - rinnovare la collaborazione e riprendere da dove ci eravamo lasciati con ancora più voglia di far bene".