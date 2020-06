Fossano: Sergio Boscarino collaborerà con Viassi e guiderà gli U16 Regionali

Sergio Boscarino entra ufficialmente a far parte del parco allenatori del Fossano Calcio 1919.

Il tecnico ex Cuneo sarà stretto collaboratore di Fabrizio Viassi e farà parte dello staff della prima squadra, rivestendo inoltre il ruolo di guida tecnica della categoria Under 16 Regionali (annata 2005).

Per Boscarino, che negli otto anni in biancorosso ha disputato numerosi campionati nazionali vincendo anche un titolo regionale (categoria Giovanissimi fascia B 2003, stagione 2016/17), si tratta di un ritorno in blues, avendo iniziato la carriera da allenatore alla guida degli Esordienti 1998 del Fossano.

«Essendo un fossanese, sono molto contento di essere tornato al Fossano e ci tengo a ringraziare la società per avermi scelto - le prime parole del neo allenatore blues - In otto anni di Cuneo ho avuto modo di sperimentare i campionati professionistici e a Fossano ho notato che l'organizzazione è da professionisti: quando una società di questo livello ti chiede di far parte del suo progetto è impossibile dire di no. Trovare una società che lavora con i giovani è l'ideale per me, inoltre avere la possibilità di collaborare con Fabrizio Viassi e tutto lo staff della Serie D rappresentata una grande opportunità: le dinamiche delle prime squadre mi hanno sempre incuriosito, è un ulteriore stimolo».

A parlare di obiettivi personali, le idee di Sergio Boscarino rispecchiano pienamente e naturalmente quella che è la filosofia del Fossano. «Voglio dare il mio contributo nel far crescere i giovani - conclude il tecnico - mettermi a disposizione della società e dei ragazzi per dar sì che possano arrivare in prima squadra. I giovani cresciuti in casa sono ormai un tesoro per le società e più se ne costruiscono più si è soddisfatti».