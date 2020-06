Serie D: tempo di riconferme in casa Bra, Alberto Petracca resta in giallorosso

Riconfermato in casa Bra, anche per il 2020/2021, il centrocampista offensivo (classe 2000) Alberto Petracca.

Il ragazzo torinese è reduce dall'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

"La mia terza stagione consecutiva a Bra e con la maglia del Bra. Non è una roba da poco, essendo in convalescenza dopo un'operazione importante. Non era una riconferma scontata, quindi ringrazio la società per la fiducia e la stima nei miei confronti. Arriviamo da una stagione ambigua, partenza in salita e recupero con orgoglio. Direi dai due volti. Poi lo stop per l'emergenza Covid. Ho voglia di fare bene, di recuperare in fretta e di tornare in campo!", ha detto Alberto all'ufficio stampa della società giallorossa.