I Carabinieri inseguono e bloccano un “Doblò” sospetto sulla Paesana-Sanfront: due persone condotte in caserma

I Carabinieri della stazione di Paesana hanno inseguito e fermato, poco fa, un furgoncino sospetto in corsa lungo la strada provinciale 26, in direzione Sanfront.

Due auto dell’Arma hanno bloccato il “Fiat Doblò”: a bordo del veicolo commerciale, presumibilmente noleggiato, due uomini, immediatamente condotti direttamente in caserma, a Paesana, per degli accertamenti.

In via ufficiale, nulla trapela sui motivi dell’intervento dei militari dell’Arma.

Sembra però che tutto sia riconducibile alla cosiddetta “truffa della frutta”: i malintenzionati avvicinano le loro “vittime”, molte volte persone anziane, si presentano dicendo di essere persone di loro conoscenza, offrono verdura, prima in regalo, salvo poi iniziare a chiedere soldi.

L’obiettivo dei truffatori è quello di far prendere al malcapitato il portafoglio in mano. Di qui in poi, la truffa è pressoché certa: la vittima o si ritrova a pagare della frutta ad un prezzo esponenzialmente più alto, o paga ricevendo, come resto, banconote false.

Con ogni probabilità, si sta appurando se ciò sia accaduto anche stamane, in paese.

La raccomandazione è sempre la stessa: se qualcuno è stato vittima del raggiro, ha notato qualche dettaglio o è in possesso di informazioni utili ai Carabinieri, contatti il 112.