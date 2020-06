Il Pediatra di base Giulio Michele Barbero cessa l’attività

Dal 1 luglio cessa l’attività il Dr. Giulio Michele Barbero, pediatra di libera scelta con studio a Caraglio.

Gli assistiti in carico al sanitario saranno assegnati d’ufficio (non è necessario recarsi agli sportelli del distretto per effettuare la scelta) alla Dr.ssa Agnese Eleonora Beltramo Pediatra con incarico a tempo determinato dal 01/07/2020 fino all’inserimento di un nuovo pediatra titolare. La Dr.ssa Beltramo presterà la propria attività a Caraglio – Via C L N n° 38 - Tel. Studio cell.: 3278198758 Mail: agnese.beltramo. @gmail.com

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (su appuntamento)

Martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (su appuntamento)

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (su appuntamento)

Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (su appuntamento)

Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (su appuntamento)





Qualora i genitori dell’assistito volessero scegliere un altro Pediatra o MMG (solo per assistiti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni), dovranno recarsi presso gli Sportelli del Distretto Sud Ovest - ASL CN1 muniti di documento, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non sia presente il genitore dell'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei seguenti orari:

SEDI SPORTELLI e ORARI di APERTURA

CARAGLIO – Via Valgrana 6 - dal martedì al venerdì 8.00/11.30 c/o Presidio Sanitario zona retrostante Poliamb.

DRONERO – Via Pasubio 7 - dal lunedì al venerdì 8.00/12.00

CUNEO – Via C. Boggio 12- dal lunedì al venerdì h. 8.00/17.00

BORGO S. DALMAZZO – Piazza don R. Viale 2 - dal lunedì al venerdì h. 8.00/12.30





In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta Pediatra/MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it