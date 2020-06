“C'est plus facility” con Samsic!

Per chi non ci conosce, Samsic è un gruppo internazionale presente in 25 Paesi la cui attività principale è proprio il Facility Management a 360 gradi. Dal 1986 Samsic non ha mai smesso di arricchire la sua offerta, sviluppando una gamma di prestazioni sempre più ampia e personalizzata.

Giornalmente gli oltre 93.000 collaboratori del gruppo si prendono cura dei 30.000 Clienti di Samsic, proponendo loro servizi su misura adatti alle loro esigenze e peculiarità.

Samsic inizia ad operare in Italia nel 2016, quando Res Nova S.p.A., azienda attiva nel settore dal 1975, entra a far parte del Gruppo diventando Samsic Italia S.p.A.

Questo sodalizio ha consolidato il nostro ruolo internazionale e ha assicurato, al tempo stesso, vicinanza alla Clientela italiana, avendo mantenuto un'identità autonoma grazie a un management altamente qualificato distribuito su scala nazionale e personale specializzato a cui è affidata la gestione diretta delle attività. Infatti, con i nostri 1.200 dipendenti, operiamo in gran parte del territorio italiano, supportati da diverse sedi operative, funzionali al business.

Il nostro massimo impegno in termini di qualità, sicurezza, tutela dell'ambiente, efficienza energetica, rispetto della legalità e responsabilità sociale di impresa è testimoniato, oltre che dal nostro operato, dall'ampia gamma delle nostre certificazioni e abilitazioni.

Forti di questi solidi “ingredienti” strutturali, sappiamo integrarci perfettamente nei processi organizzativi e produttivi delle Aziende, proponendo soluzioni mirate a soddisfare ogni necessità, offrendo altresì un metodo di servizio standardizzato ideale per le Aziende multi-sito, con l'obiettivo di far vivere al meglio gli ambienti aziendali, produttivi e commerciali dei nostri Clienti.

Per tutti questi contesti, ci siamo focalizzati su come ottimizzare tutte le attività di gestione della manutenzione ordinaria, con la consapevolezza di avere una capacità di supervisione costante, poter offrire interventi mirati e puntuali, portare ad una riduzione di attività straordinarie, garantire una tracciabilità delle operazioni e disporre di un archivio documentale digitale sempre aggiornato. E abbiamo quindi progettato e realizzato una nuova offerta, che si chiama SIMPLE SAMSIC, che è stata implementata mettendo a disposizione tre ordini di benefici:

SOLIDITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO, che prevede il coinvolgimento di squadre specializzate e abilitate, coordinate da un sistema organizzativo che punta alla pianificazione e alla tempestività, che programma interventi tracciabili e certificati, anche in ottica di manutenzione predittiva;

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, funzionale all'erogazione dei servizi, grazie all'impiego di una piattaforma informatica molto intuitiva, di tablet con software evoluto e di automezzi geolocalizzati;

CERTEZZA DEI COSTI, in quanto l'offerta si basa sulla corresponsione di un unico canone mensile fisso.

“Fare innovazione, prima ancora che operare su processi e strutture, significa lavorare sulla fiducia, sulla cultura e sulla motivazione di dipendenti e collaboratori” afferma Umberto Diamante, Direttore Commerciale e Legale Rappresentante di Samsic Italia. “Significa migliorarsi e non fermarsi mai, per diventare un'eccellenza costruita giorno dopo giorno, ispirata sempre al pensiero etico e a una visione sostenibile. L'offerta di Simple Samsic si è sviluppata basandosi su questo nostro approccio e incanalandosi in due binari paralleli: da un lato siamo attenti a perseguire la soddisfazione dei nostri Clienti, attraverso l'offerta di servizi efficienti e all'avanguardia; in contemporanea, instauriamo un rapporto continuativo che facilita la comunicazione e il confronto durante tutte le fasi di gestione dell'offerta di servizio, permettendo di avere un focus importante sul contesto socio-economico e ambientale in cui il rapporto si sviluppa”.

Per un Facility Manager è fondamentale avere al proprio fianco un partner competente, con esperienze tecniche e professionali in ambito operativo, immobiliare, impiantistico ed energetico, in grado di offrire assistenza sugli aspetti normativi e funzionali delle attività.

Ma oggi lo stesso Facility Manager deve rispondere alla propria funzione anche scegliendo fornitori che abbiano nel loro DNA, e sappiano mettere in pratica nel quotidiano, principi come l'etica nelle relazioni interpersonali, la conformità ambientale, la responsabilità sociale d'impresa, il riconoscimento del capitale umano. E Samsic Italia è un interlocutore unico con il quale condividere un modello che porti valore aggiunto e vantaggi oggettivi e riscontrabili, anche nel lungo periodo.