Come riprenderà la scuola a settembre? Come tutelare al meglio i diritti dei minori?

Come riprenderà la scuola a settembre? Quali effetti hanno avuto le misure sanitarie contro il Covid-19 sulla salute psicofisica di bambini e adolescenti? Mascherine e distanziamento sociale sono compatibili con l’armonioso sviluppo intellettuale, affettivo e sociale dei più piccoli? C’è ancora motivo di preoccuparsi per il contagio? Come tutelare al meglio i diritti dei minori?

A queste ed altre domande risponderanno esperti di alto livello in ambito biomedico, farmacologico, psicologico e giuridico in una serata davvero speciale in diretta streaming che avrà luogo lunedì 22 giugno alle ore 21:15, riservata a genitori ed insegnanti di Cuneo e provincia, dal titolo “Scuola Normale”, perché è il ritorno alla normalità il desiderio di molti.

Organizza l’evento la Federazione Rinascimento Italia (FRI) - www.rinascimentoitalia.it.

Fra i relatori, ci saranno il dott. Luca Speciani, medico nutrizionista e presidente di AMPAS; il dott. Antonio Versace, medico specialista in Medicina interna, Medicina d’urgenza e Medicina di pronto soccorso del Policlinico di Messina; la dott.ssa Loretta Bolgan, dottore in Scienze farmaceutiche, ricercatrice e consulente della IV Commissione parlamentare Difesa; la dott.ssa Antonietta Gatti, dottore in Fisica sperimentale e in ingegneria biomedica, consulente del la IV Commissione Difesa; il dott. Andrea Tosatto, psicologo clinico; l'avv. Elisabetta Frezza, dottore di ricerca in Diritto processuale civile, e l'avv. Rocco Sardo, genitore e professionista cuneese. Sarà moderatore della serata Fabio Frabetti, giornalista di Bordernights e del Vero Giornale.