Proteggere casa: guida aggiornata a tutte le opzioni migliori

Difendere la propria casa da intrusioni e furti è molto importante per vivere con maggiore tranquillità. Per garantire una maggiore sicurezza alla propria abitazione, può rivelarsi fondamentale affidarsi ad alcuni sistemi di sicurezza impeccabili che possono assicurare la protezione adeguata per chi vive in quella casa.

Il livello di protezione dipende molto anche dalla tipologia di ambiente che si vuole proteggere poiché, ai tanti tipi di abitazioni esistenti, corrispondono moltissimi sistemi di sicurezza che è possibile installare per tenere la propria casa il più possibile immune dalle effrazioni.

Qui di seguito verranno illustrate tutte le opzioni migliori per proteggere la propria casa.

Serramenti e porte

Ogni abitazione ha moltissimi punti da cui poter accedere, oltre alle porte. È buona norma occuparsi di proteggere anche gli infissi e le porte che assicurano i tanti punti di accesso in una casa.

Gli ingressi e le porte rinforzate devono essere lavorate per diverso tempo per essere forzate, per questo potrebbe rivelarsi un buon deterrente installare delle finestre rinforzate, delle inferriate, dei catenacci, delle porte blindate, eccetera.

Per essere certi di avere un buon livello di sicurezza, bisogna necessariamente scegliere delle porte con la giusta classe di resistenza agli attacchi e ai tentativi di effrazione. Anche le chiavi, in questo caso, giocano un ruolo molto importante, poiché quelle davvero sicure sono quelle magnetiche o che necessitano di una tessera per poter essere duplicate.

L'antifurto

L'intramontabile impianto antifurto casa è il sempreverde dei sistemi di protezione per la propria abitazione. Per funzionare nel miglior modo possibile, è fondamentale che abbia una funzione sia perimetrale, quindi un sistema dotato di sensori su tapparelle, e una funzione volumetrica, che lavora tramite dei rilevatori posti dentro l'abitazione.

Sono diversi i sistemi di allarme presenti in commercio come quelli, ad esempio, a raggi infrarossi che permettono di rilevare i movimenti estranei e di accorgersi anche di segnali acustici non consueti.

Esistono anche altri tipi di allarmi, come quelli dotati di contatti magnetici, che si installano solo sui punti da cui si potrebbe accedere all'abitazione, ovvero porte, balconi e finestre.

Gli allarmi rimangono ancora degli ottimi alleati poiché, grazie al loro sistema che attiva sirene e luci, riescono a spaventare i ladri e a farli fuggire via.

La videosorveglianza tradizionale

La videosorveglianza tradizionale è quella che permette di registrare delle immagini, sia di giorno che di notte, per sorvegliare la propria abitazione.

L'aspetto positivo di questo dispositivo di protezione è che niente è più affidabile di un'immagine e che la registrazione di ciò che la videocamera riesce ad acquisire può essere conservata a lungo.

Il grande limite, però, è che questo sistema di sorveglianza presuppone che ci sia costantemente qualcuno ad osservare le immagini in diretta e che ne faccia una dovuta segnalazione nel momento in cui ci si dovesse accorgere di un avvicinamento indesiderato. L'alternativa è che, ad effrazione avvenuta, si prenda visione dalle registrazioni effettuate per poi avviare delle indagini, non garantendo, quindi, un'adeguata sicurezza.

La videosorveglianza wireless

Gli impianti di videosorveglianza senza fili hanno quasi del tutto soppiantato quelli più tradizionali che utilizzavano alcuni cavi per collegare le varie telecamere, rendendosi idonei a dare maggiore sicurezza alle abitazioni.

Questi impianti sono molto sicuri e, non avendo alcun cavo, consentono di non compromettere la bellezza dell'edificio su cui si installano. Questa tipologia di videocamere utilizza le onde radio per collegarsi a un sistema di registrazione.

Il punto a favore di questo tipo di impianto è che, per funzionare, necessita di una connessione internet, la quale permette anche di vedere le immagini in diretta su un qualsiasi dispositivo associato, con la possibilità di trasmetterle a un'agenzia di sorveglianza che farebbe immediatamente scattare una pattuglia verso l'abitazione.

Del resto, questi impianti hanno le stesse funzioni dei sistemi di sorveglianza con videocamere con i fili, ovvero la possibilità di vedere immagini anche di notte, la trasmissione in tempo reale, lo zoom e il comando anche da remoto.

I sistemi di videosorveglianza wireless hanno il vantaggio di essere molto semplici da installare e richiedono poca manutenzione. Hanno, però, anche alcuni svantaggi: possono presentare dei problemi nella ricezione del segnale a causa delle interferenze generate da altri dispositivi wireless; i muri possono fungere da barriera limitando la visuale di queste videocamere; essendo alimentati da una batteria, sarà necessario effettuare una ricarica periodicamente affinché l'impianto sia sempre funzionante.

Gli smart speakers

Da qualche anno, si stanno diffondendo sempre di più questi speakers che possono essere utilizzati anche per garantire la sicurezza della propria casa, grazie alla compatibilità con qualsiasi tipo di sistema di protezione o di videosorveglianza.

Questi prodotti sono dei dispositivi che funzionano tramite un comando vocale e che possono anche controllare le parti domotiche della casa. Grazie alla possibilità di collegare agli smart speakers le videocamere esterne e i sensori di movimento, potranno avvisare in qualsiasi momento della possibilità di un'intrusione tramite dei messaggi che verranno inviati sul proprio cellulare.

Un metodo altamente innovativo che funge da deterrente per i ladri che non si aspettano di trovare un sistema di allarme in quella abitazione.

Grazie agli avvisi inviati tramite Wi-Fi dagli smart speakers, gli eventuali ladri non sapranno di essere controllati, grazie anche al fatto che questi dispositivi sembrano dei comunissimi speakers per la musica: questo consentirà di avvisare le forze dell'ordine abbastanza in tempo per cogliere i malviventi il flagranza.

Il prezzo di questi impianti può variare dai 50 ai 1.000€ ma, per un prodotto di fascia media, è possibile contenere il prezzo anche tra 100 e 300€.

La recinzione metallica ed elettrificata

Un metodo molto utile, soprattutto per proteggere villette situate fuori dai centri urbani, è quello di installare attorno ai giardini e sui cancelli delle reti metalliche che scoraggino le intrusioni dei malviventi.

Per assicurare la recinzione, bisogna prima di tutto valutare i posti in cui issare i pali, valutando l'altezza e i materiali da utilizzare per assicurarli bene al terreno, come malta o cemento.

Una volta installati e assicurati bene i pali, si potrà procedere a tendere la rete metallica ed eventualmente anche il filo elettrico che porta l'elettricità alla recinzione.

Elettrificare una recinzione vuol dire fornirgli una tensione che darà una scossa elettrica dolorosa, ma non pericolosa, qualora qualcuno la tocchi.

Stendere la rete è un'operazione molto particolare poiché va prima poggiata alla struttura e poi tirata molto lentamente da entrambe le estremità.