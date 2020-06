Apriamo da qui, con "Précis": nelle Langhe nasce la prima “pastrygelateria”

Finalmente, con la fase 3, spiragli di normalità cominciano ad aprirsi per le vite degli italiani. Anche a Monforte d’Alba la voglia di normalità è tanta, dopo i lunghi mesi di lockdown chiusi in casa, nel rispetto delle regole: il territorio tutto delle Langhe non vede l’ora di riaccogliere i turisti, gli escursionisti che animano le colline patrimonio Unesco, i motociclisti, i bikers. In questo contesto, segnato dalla voglia di ripartire, spicca una nuova apertura: una novità assoluta, una chicca nel cuore delle Langhe. C’è chi oggi – ai tempi del Covid-19, con tutte le incertezze della crisi post pandemia – con entusiasmo trova la forza di reagire a mesi di difficoltà e, andando contro corrente, decide di aprire un’attività.

È Giorgio Valentino, Chef Pasticcere che – dopo aver lavorato per alcuni dei migliori chef italiani, tra i quali Giancarlo Perbellini, 2 Stelle Michelin – ha deciso di dar vita a “Précis”, la prima “Pastrygelateria”, che verrà inaugurata sabato 20 giugno a Monforte d’Alba. Dopo il taglio del nastro al mattino, alla presenza delle autorità, la festa di apertura al pubblico avrà luogo nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, con un assaggio gratuito di pasticceria per tutti i partecipanti.

“È il coronamento di un sogno che porto avanti da molti anni, con il progetto avviato a gennaio e subito stoppato, a marzo, dal Covid – racconta Giorgio Valentino –. Dopo tre mesi senza stipendio, senza aiuti, nessun bonus di 600 euro, nessun finanziamento a fondo perduto, e trovando solo porte chiuse dalle banche, che mi hanno risposto che in questi mesi non avrebbero avuto tempo per una nuova pratica, con la moltitudine di richieste di imprese e famiglie in difficoltà, non nascondo che ero sul punto di demordere. Poi un mese fa mi sono svegliato e mi son detto: ‘Io ci credo!’. Credo nelle mie capacità, nel mio progetto, nel nostro territorio, credo che tutto riprenderà come prima. Quindi, nonostante le difficoltà, quella stessa mattina ho iniziato a fare telefonate su telefonate per cercare di organizzare tutto nel minor tempo possibile”.

Un’evoluzione rapida, per un sogno che parte da lontano.

“La mia idea è stata quella di trasferire la qualità, le tecniche, il gusto e tutte le competenze che ho acquisito nel corso di questi anni in una vera e propria boutique di pasticceria. Ho voluto portare la qualità altissima dei nostri prodotti, fino a poco tempo fa un privilegio per pochi, alla portata di tutti, entrando nella quotidianità dei miei concittadini. Il tutto grazie allo studio e alle sperimentazioni, ma soprattutto grazie alla conoscenza di illustri e stimati colleghi con i quali, negli anni, ho lavorato gomito a gomito in alcuni dei migliori ristoranti stellati. Il percorso gastronomico che mi ha portato qui a Monforte parte dall’esperienza di Londra come responsabile della pasticceria in un prestigioso ristorante italiano. Passa poi per diversi ristoranti stellati in Italia, tra Alba, Forte dei Marmi e Verona, nella squadra dello Chef 2 Stelle Michelin Giancarlo Perbellini, quindi a Moncalvo, nell’Astigiano, fino a riportarmi qui, nel cuore delle Langhe. Il grande vantaggio e il vero valore aggiunto che deriva dal lavorare in certi ambienti è quello di venire a contatto con tantissime persone, spesso persone semplici, grandi lavoratori con tanta passione e dedizione per questo bellissimo mestiere, che possono trasmettere e insegnare tantissimo e hanno saputo sempre risvegliare in me nuovi stimoli”.

Ed ecco che, nel tempo, ha preso corpo l’idea di unire il piacere del gelato a quello della pasticceria. Due mondi che si sono uniti nella prima “Pastrygelateria”, il cui nome è già un’indicazione dello stile che dà sostanza al progetto: “Précis”.

“Come amo ripetere, la precisione è la nostra vocazione – afferma ancora lo chef Giorgio –. Mi reputo un artigiano e il mio lavoro consiste nell’accompagnare con creatività, passione e professionalità alla scoperta di sapori autentici e gusti netti, frutto di proporzioni esatte nelle ricette. Uso materie prime selezionate, di altissima qualità, con una particolare attenzione alla ricerca dell’estetica nelle forme e nei colori, per offrire una vera e propria esperienza di gusto, che si esplora poco per volta, ad ogni assaggio, e che porta ad arricchire la propria sfera sensoriale”.

Il nome “Précis” nasce quasi per scherzo. “In piemontese mi definiscono un ‘précisin’: spesso, poi, tendo a esclamare ‘Preciso!’ quando termino di fare un qualsiasi lavoro che richieda cura e attenzione. Il nome me lo ha cucito addosso la mia compagna, Natalia, senza la quale tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Credo che il sostegno delle persone che più ci amano nella vita sia un fattore determinante nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Per questo vorrei ringraziare i miei genitori, Natalia, e tutti gli amici che mi dimostrano affetto ed entusiasmo nell’apprendere la notizia della realizzazione del mio sogno”.

Lavorare sodo per dare concretezza ai propri desideri è encomiabile, ma il periodo storico – inutile negarlo – non sembra essere dei più favorevoli per intraprendere una nuova attività. “Molti mi definiscono coraggioso: investire tutti i propri risparmi di una vita di lavoro, tutto il proprio tempo, rinunciando a pranzi in famiglia, cene e aperitivi con gli amici, gite domenicali, mettere in discussione tutto e buttarsi in un progetto così ambizioso, ancor più oggi con questa situazione di generalizzata incertezza su quello che il futuro potrà riservarci, è un passo importante. Ma per me è solo passione, resilienza e determinazione nel perseguire i miei obiettivi – chiude infine Giorgio Valentino –. Vorrei che questa apertura fosse un segnale, un forte segnale per tutti. Vorrei rappresentasse un nuovo punto di partenza, testimoniando con l’esempio ai miei colleghi artigiani e a tutti gli imprenditori che ognuno di noi ha una cosa preziosissima tra le mani che nessuna crisi, nessuna difficoltà potrà mai portarci via: le capacità e il talento che, con caparbietà e determinazione, possono condurci alla realizzazione dei nostri sogni e dei nostri progetti imprenditoriali”.

Complimenti, Giorgio: apriamo da qui.