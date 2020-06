Pamela Ferro: Il tempo nella musica, polarità assoluta in divenire

Il M° Pamela Ferro, compositore e professore di ruolo presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo terrà Lunedì 29 Giugno alle 21 su ZOOM una video-conferenza-concerto da Milano con dibattito, aperta agli allievi e al pubblico, dal titolo: IL TEMPO NELLA MUSICA: POLARITA’ ASSOLUTA IN DIVENIRE.

L’evento (registrato live e diffuso via web), organizzato in occasione della Festa Internazionale della Musica, è in collaborazione con l’Ensemble Phileas Fogg creata nel 2016 dalla Ferro su continuazione del progetto di Carlo Zardo, Basso scaligero, scomparso nel 2017. Interpreti: Maria Cristina Ciravolo (Soprano I e Voce Recitante), Emanuela Moreschi (Soprano II), Alessandro Bonatti (Tenore), Ryu Seoungnam (Basso), Marta Zese (Oboe), Stefano Romani (Corno Inglese e Direttore), Gabriele Romani (Tromba), Raffaele Magosso (Clarinetto), Tiziana Azzone (Tiorba), Giuseppe Leanza (Pianoforte), Manuele Barale (Organo), Giovanni Lando (Regia del Suono). Dalle H. 20.30 alle H. 20.55 accesso in waiting room fino ad esaurimento posti. Si può accedere tramite il link, reperibile sulla pagina Facebook del Conservatorio (area Eventi).