Gli alunni dell’Istituto “Giolitti-Bellisario” di Mondovì si avvicinano al mondo del lavoro

L’IIS Giolitti Bellisario, e la sua dirigente Donatella Garello in modo particolare, hanno perseguito negli ultimo anni una continua ricerca di nuove possibilità di crescita formativa e professionale per gli studenti e le studentesse della scuola. Ed è in questo preciso quadro che dal 2019 sono stati avviati due percorsi di Apprendistato duale di primo livello, con il preciso obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, coniugando didattica e formazione on the job.

Nel dettaglio, si è svolto il 3 giugno negli ultimi giorni di scuola, un incontro che ha presentato la "Testimonianza di apprendistato per il conseguimento del Diploma di scuola superiore attivato tra l’Istituto Giolitti e l’azienda Golosalba ".

L’innovativo percorso, porterà una studentessa del quarto anno dell’Istituto Giolitti di Mondovì -Indirizzo Accoglienza Turistica- a conseguire il Diploma “in apprendistato” al termine del prossimo anno scolastico a seguito dell’esame di maturità che sosterrà come tutti i suoi compagni di classe. Questo tipo di apprendistato prevede ore di formazione interna (ovvero in azienda) su tematiche inerenti alcune materie di studio, ma vissute in modo più pratico, e ore di formazione esterna (ovvero a scuola) per le restanti materie di base e trasversali. In ultimo sono previste ore di lavoro vero e proprio da svolgere nei periodi di minore carico di studio e nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche sia estiva che invernale.

Durante la videolezione sono intervenuti tutti gli “attori” coinvolti: la studentessa apprendista, la scuola, l’azienda e Anpal Servizi, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro.

L’azienda Golosalba, con sede nel comune di Diano d’Alba, si occupa di produzioni alimentari di qualità a base nocciole, tipiche delle Langhe. I titolari hanno apprezzato la proposta della scuola di inserire nella loro realtà una persona molto giovane, non ancora diplomata per realizzare i loro progetti di digitalizzazione e di internazionalizzazione.

La docente e referente scolastica dell’iniziativa, nonché tutor della studentessa apprendista, Prof.ssa Rossi Luisella, ha ringraziato la Dirigenza scolastica per aver aperto le porte a questa iniziativa innovativa, che consente concretamente ai giovani di mettersi in gioco in prima persona per valorizzare i propri talenti e per conoscere direttamente il mondo del lavoro con un vero contratto in mano ancor prima del diploma.

La studentessa assunta presso l’azienda Golosalba ha presentato ai compagni e agli ospiti il “Suo” apprendistato: da come sia venuta a conoscenza, attraverso la professoressa Rossi, dell’opportunità, a come abbia colto l’occasione, anche grazie alla vicinanza tra l’azienda e la propria residenza. Ha poi raccontato con emozione e soddisfazione il suo colloquio conoscitivo presso Golosalba e il fatto che ora tenga traccia, su un “diario di bordo”, del suo lavoro e della sua formazione.

Per svolgere al meglio le sue mansioni in azienda, i titolari l’hanno coinvolta da subito nella partecipazione a corsi organizzati e svolti dalla CCIAA Cuneo. L’apprendista – studentessa, rientrata fisicamente in azienda dopo un periodo di “lavoro a distanza” dovuto al Covid 19, attualmente si occupa di:

 digitalizzazione, supporto della vendita on line, promozione grazie alla pubblicazione on line dei prodotti aziendali, appoggiandosi su altre piattaforme, anche tramite il progetto Amazon “made in Italy”;

 internazionalizzazione, business to business on line;

 creazione pagine social dell’azienda con relativi aggiornamenti e pubblicazioni periodiche sui social, quali facebook, instagram, …

 implementazione delle strategie di marketing dell’azienda nei confronti dei tour operator invitati a recarsi in azienda e ai quali viene presentato in anteprima il percorso di visita aziendale a favore dei turisti. Questa parte delle mansioni è stata spiegata dalla studentessa- apprendista con slide in lingua inglese e francese.

I docenti delle diverse discipline presenti alla videolezione hanno assistito con entusiasmo e curiosità alla presentazione della loro allieva, sottolineando come in soli 6 mesi questa esperienza abbia consentito di consolidare il senso di responsabilità e l’autonomia della ragazza. La protagonista ha infine ringraziato tutti: la scuola per la possibilità offerta, i professori che la seguono e la motivano in ogni momento, l’azienda per la preziosa opportunità e per il supporto (anche nell’impegno scolastico) e i compagni di classe, sempre pronti a darle una mano.

La studentessa, sicura che porterà sempre nel cuore questa esperienza ha ribadito che, solo mettendosi in gioco con impegno e con le giuste condizioni, si possono ottenere grandi soddisfazioni.

L’avvio e la realizzazione del percorso è stato agevolato da ANPAL servizi, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, che ha supportato la scuola nella indispensabile individuazione dei c.d. “requisiti di successo” tra cui: la capacità formativa dell’azienda, la presenza di una solida motivazione dell’allieva, il coinvolgimento della famiglia, la disponibilità da parte del consiglio di classe. Anpal servizi aiuta anche le scuole nella predisposizione della documentazione prevista quale il “Piano formativo” e il Calendario che consente di conciliare, nel corso dell’anno, le diverse attività da svolgere a scuola e in azienda.