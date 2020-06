Il Museo della Ceramica di Mondovì sostiene "Officine Saffi Award"

Per il secondo anno consecutivo, il MOMUC – Museo della Ceramica di Mondovì - sostiene Officine Saffi Award, offrendo una residenza presso la UP, l’Unità Produttiva del Museo. La partnership fra il MOMUC e un luogo d’eccellenza della scena ceramica internazionale come Officine Saffi Milano, è cominciata nel 2019 e ha dato vita ad un dialogo con Cecil Kemperink. Il naturale sviluppo del premio e della residenza d’artista è stata la mostra “Rings of view” di Kemperink, curata da Christiana Fissore, che si è tenuta da luglio a settembre dello scorso anno, registrando un ottimo consenso di pubblico e di critica.



Il premio unico della nuova edizione Officine Saffi Award 2020 è di 10.000 Euro, e intende promuovere gli artisti che hanno scelto la ceramica come principale mezzo espressivo per una ricerca fra arte contemporanea e design da collezione. Come lo scorso anno, la direttrice del MOMUC, Christiana Fissore, potrà assegnare la residenza d’artista a sua discrezione fra la rosa dei finalisti.



La giuria e la commissione esperti sono composte da figure di rilievo, direttori di musei, giornalisti, curatori, artisti, designer e collezionisti: Laura Borghi, fondatrice di Officine Saffi; Alessandro Rabottini, curatore e Direttore artistico miart, Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; Garth Clark, una delle figure più importanti della ceramica contemporanea; Julian Stair, uno dei principali ceramisti del Regno Unito; Christian Larsen, storico e curatore specializzato in architettura e design del XIX e XX secolo, con particolare attenzione all'America Latina; Livia Peraldo Matton, editor-in-chief ELLE Decor; Annalisa Rosso, editor-in-chief Icon Design; Glenn Adamson, curatore e critico; Jill Singer e Monika Khemsurov, editor-in-chief Sight Unseen; Isabelle Naef Galuba, Direttrice Ariana Museum; Matt Wedel, artista; Alvise Braga Illa, collezionista di arte contemporanea; Elisa Ossino, architetto e designer.