A Bene Vagienna nasce una nuova sezione della Protezione Animali e Ambiente

Nasce la nuova sezione dell’Anpa (Associazione Nazionale Protezione degli Animali e dell’Ambiente) di Bene Vagienna: una buona notizia sul fronte animalismo.

Il neonato gruppo di sette soci è formato da volontari e da persone che ben conoscono la realtà del territorio e le sue problematiche.

L’Anpa è una associazione riconosciuta a livello nazionale che si prefigge lo scopo di informare le persone e di intervenire sul territorio per una maggiore sensibilizzazione circa i problemi di protezione e tutela degli animali.

È una Onlus che non riceve nessun finanziamento: i suoi membri operano a titolo esclusivamente volontario e solo grazie all’aiuto di chi condivide le sue finalità.

La nuova sezione dell’Anpa, così come tutte le altre presenti sul territorio italiano, si occuperà di promuovere tutte le attività in favore e difesa degli animali, come le sterilizzazioni, risolvere e intervenire in situazioni critiche e complicate.

Attualmente sono un centinaio i gatti, tra adulti e cuccioli, che vivono nelle colonie benesi gestite da volontari che però non hanno, ad oggi, una tutela e un aiuto.

Attraverso l’Anpa si vorrà creare un gruppo che tuteli al meglio le colonie feline gestendo anche, attraverso una pagina Facebook, comunicazioni di smarrimento e di “cerco casa” per dare una famiglia ai piccoli amici a 4 zampe.

L’Associazione vorrà collaborare con tutte le associazioni animaliste e protezioniste del territorio, con il Comune e l’Asl per la protezione di tutte le specie animali.

Il calendario delle attività e iniziative è in fase di programmazione: si tratterà in primis di organizzare una raccolta alimentare presso i negozi commerciali del paese il cui ricavato servirà ad aiutare gli ospiti delle varie colonie benesi.

Successivamente verranno organizzati eventi per supportare al meglio i costi delle sterilizzazioni delle colonie feline.

Per chiunque sia interessato ad avere informazioni per diventare volontario e/o a tesserarsi, per il momento può farlo inviando una mail a anpabene@gmail.com mail da usare anche per le segnalazioni.

Verrà poi aperta anche una pagina Facebook: Anpa Bene dove si potrà restare sempre aggiornati sulle iniziative e sulle adozioni.