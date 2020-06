Busca "Guarda al Futuro"... un anno dopo

La serata sarà moderata dal giornalista Giulio Botto e vedrà l’intervento del sindaco e della giunta comunale di Busca. Sarà un’interessante occasione per i buschesi per vedere la strada percorsa e dialogare con chi amministra la nostra città.

“E’ vero che è trascorso oltre un anno dalle lezioni amministrative – dichiara il portavoce dell’associazione Flavio Peano – ma la situazione generata dalla pandemia non ha dato molte alternative; è altrettanto vero che la serata poteva essere organizzata per via telematica ma, nel contempo siamo consapevoli che sono numerosi i nostri concittadini che non avrebbero potuto partecipare attivamente”.