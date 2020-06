Bra, alla scuola Media “Dalla Chiesa” la foto di classe al tempo del Covid ha la forma di un manga giapponese

Questo assurdo 2020, segnato dall’ormai nota emergenza Coronavirus, sta scombinando le carte in tavola sotto numerosi punti di vista. Uno tra i tanti riguarda la scuola ed il rito della foto di classe.

Ma a Bra c’è una disegnatrice che ha trovato il rimedio, almeno per la 2ª D della Scuola Media “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Si chiama Manuela Fissore e ha realizzato, infatti, un acquerello di studenti in versione fumetto manga, che ha subito mandato tutti in visibilio.