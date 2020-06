Dal gruppo Egea 40mila euro per l'estate ragazzi comunale di Fossano

La Giunta Comunale di Fossano è da settimane impegnata per l'organizzazione 'Estate Ragazzi Comunale destinato ai bambini in fascia d'età 3-5 anni in programma nel periodo 6 luglio-21 agosto.

Considerato il numero di adesioni pervenute agli uffici competenti è stato quantificato il costo complessivo di tale attività in euro 125.000 circa, una cifra maggiore rispetto a quella degli anni precedenti in considerazione delle prescrizioni governative in materia di emergenza sanitaria.

Considerate altresì le difficoltà economiche che molte famiglie fossanesi hanno avuto a causa del Coronavirus il Comune ha ritenuto di non incrementare le tariffe rispetto agli anni passati. Quest'importante passaggio è stato possibile anche grazie al prezioso contributo del Gruppo Egea che ha raccolto l'appello del primo cittadino Dario Tallone e ha stanziato un contributo di 40 mila euro a sostegno dell'Estate Ragazzi Comunale.

Proprio il sindaco ha accolto in Comune nella mattinata di lunedì 15 giugno l'Amministratore Delegato del Gruppo PierPaolo Carini: “Ho voluto ringraziare personalmente Carini a nome di tutto il gruppo per l'importante supporto che ancora una volta ha dato alla città di Fossano.

Grazie a questo contributo le famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo nel non vedersi aumentate le tariffe malgrado il considerevole aumento delle spese per l'organizzazione in ottemperanza alle misure Covid-19”.

“Quanto avvenuto in queste settimane di emergenza - conclude Carini - ci ha fatto riscoprire il vero senso della Comunità. Egea, in quanto società pubblico-privata, si prefigge da sempre lo sviluppo del territorio che anzi alimenta attraverso il dialogo tra i principali attori che vi operano.

Nel fare questo ci mettiamo tutta la nostra energia, coscienti che si vince o si perde insieme.

Siamo azienda del territorio e continueremo ad essere al fianco dei Comuni e delle famiglie con gesti concreti, perché conviene a tutti ed è l’unico modo per crescere, insieme”.