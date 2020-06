A Celle Macra un "custode" durante il lockdown da premiare

UNA PRESENZA E UN’ATTIVITÀ PREZIOSE IN TEMPO DI CORONAVIRUS





È già storia. È la storia che ha inglobato in una spirale infausta le cronache drammatiche degli ultimi mesi in cui il Covid-19 si è propagato in quasi tutto il Pianeta con un impietoso livello di contagiosità e con un elevato tasso di mortalità. Il 2020, anno bisestile, sta avvalorando, in modo esponenziale, il detto tradizionale, secondo cui “l’anno bisesto è un anno funesto”. C’è da augurarsi che il secondo semestre faccia registrare dei sostanziali miglioramenti, peraltro già evidenziati dai dati delle ultime settimane, con la prospettiva di arrestare la circolazione del micidiale virus.

Il nostro Paese ha pagato un tributo elevatissimo, di vittime prima di tutto, a cui si aggiungono strascichi sociali ed economici davvero preoccupanti. La terza fase, da poco iniziata, apre promettenti squarci di sereno, ma il plumbeo orizzonte dei mesi scorsi non è ancora del tutto diradato e i colpi di coda di nuovi focolai sono sempre in agguato.

La primavera, ormai agli sgoccioli, è stata, in buona parte, caratterizzata dal lockdown, che si è tradotto nel confinamento in casa per le persone e nel temporaneo blocco di molte attività economico-produttive. È stato un periodo difficile e penoso, soprattutto per le tante morti non accompagnate dall’ultimo saluto dei famigliari e per i funebri cortei di automezzi militari adibiti al trasporto delle salme verso i crematori. Questo e altro occorre registrare nel deleterio almanacco primaverile. Ma tra le pieghe di tanta negatività, bisogna evidenziare l’encomiabile servizio del personale medico e sanitario, che ha operato con professionalità, generosità e abnegazione nell’assistenza e nella cura dei degenti, non di rado ricoverati in terapia intensiva, con il rischio, di mortali contagi, purtroppo verificatisi. A tutti va il nostro vivo ringraziamento e il nostro caloroso apprezzamento.

Intendo pure, da parte mia, rivolgere una sentita riconoscenza a chi, lontano dal contagio e in totale solitudine, ha svolto un’attività di custodia e di cura all’attivo di una frazione della Valle Maira per circa tre mesi non raggiungibile (causa il lockdown) dai possessori di seconde case, molte volte quelle native. Si tratta di Enzo Barra, originario di Genola, che svolse la sua attività lavorativa presso la Michelin di Fossano, quindi, andato in pensione, si è trasferito a Bassura, una borgata di Celle Macra, dove per buona parte dell’anno vive solo ed esercita con precisione e passione un oculato controllo dei caseggiati e delle aree verdi adiacenti.

Quando nei giorni scorsi mi recai in loco, dopo quattro mesi di assenza, notai, con particolare piacere, ordine, pulizia attorno alle case e una pregevole rasatura delle erbe più alte. Incontrai Enzo con il suo inseparabile cane Bill. Ne scaturì una piacevole conversazione, svoltasi con il necessario distanziamento sociale e con l’ausilio della mascherina chirurgica. Una vera novità, del tutto inedita in una zona di montagna! Ma non nuovo il suo prezioso e costante servizio, da sempre esercitato, per accordare alle zone attigue agli edifici un decoro altrimenti compromesso dallo spopolamento.

Certo, il suo è un contributo ormai dispensato da anni, ma particolarmente evidente e pregevole in questo periodo, dopo la lunga assenza dei proprietari imposta dall’emergenza coronavirus.

Grazie Enzo!

Michele Girardo