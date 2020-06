In valle Stura, che sono tre i casi positivi al Coronavirus, tutti a Vignolo.

Sempre a Vignolo sono registrati tre casi di isolamento domiciliare fiduciario.

Ad annunciarlo l'’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, che continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.