Volley maschile A2, Cuneo e Andrea Testa ai saluti: "Auguro il meglio a questa grande società"

Il Cuneo Volley saluta Andrea Testa, giovane atleta del vivaio cuneese da due stagioni in prima squadra.

Il messaggio di commiato del palleggiatore: «Anche per me è giunto il momento di dover fare una scelta importante per il mio futuro. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che fin dai miei primi palleggi a 12 anni hanno creduto in me, offrendomi grandi opportunità. Due anni fa ho realizzato il sogno di giocare in serie A in un palazzetto che sembrava irraggiungibile. Auguro con tutto il cuore il meglio a questa grande società, per me è stato un onore e una grande opportunità aver indossato i colori della mia Città!».

La società: "Grazie di tutto Andre e a presto!"