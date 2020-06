Protesta a Saluzzo: "La città non merita tutto questo"

Riceviamo e pubblichiamo in merito alla manifestazione di protesta che si è svolta oggi - giovedì 18 giugno - a Saluzzo.

“È desolante e preoccupante vedere come la città di Saluzzo, da alcuni anni a questa parte, in questo periodo dell’anno, si trasformi in un centro di centro di accoglienza per migranti.

Da qualche giorno assistiamo ad un progressivo ed ingente arrivo di migranti che, non avendo un’allocazione abitativa ed essendo abituati ad essere ospitati nel PAS, bivaccano per la città, con tutto quel che ne consegue sia a livello di immagine, sia a livello igienico-sanitario. Non dimentichiamo, tra l’altro, che l’emergenza Covid è tutt’altro che scongiurata ed assembramenti del genere costituiscono un evidente pericolo per tutti noi. Non è giusto. Ne’ per loro, ne’ per noi saluzzesi. Questa mattina, alcuni esponenti dei centri sociali ed i migranti stessi hanno organizzato una manifestazione davanti al Comune per chiedere lavoro ed ospitalità. Come se queste 2 cose rappresentassero per loro un diritto imprescindibile.

Ma ancor più grave è che il Sindaco abbia ricevuto una delegazione di costoro.

Ci spiace dover constatare, ancora una volta, come la città stia raccogliendo i frutti di quanto si sia seminato negli ultimi anni.

Saluzzo non merita tutto questo.

Il messaggio che passa è che chiunque arrivi a Saluzzo, invocando diritti (del tutto opinabili) ed organizzi manifestazioni, venga ricevuto dalla massima autorità cittadina e magari ottenga persino ciò che chiede.

Chiediamo che il Sindaco faccia ciò che impone il suo ruolo, essendo l’autorità locale di pubblica sicurezza, che ristabilisca al più presto l’ordine pubblico per i cittadini saluzzesi”.

Alessandra Piano

Paolo Demarchi

Fulvio Bachiorrini

Paolo Scaletta

Domenico Andreis