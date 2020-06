A Lagnasco da oggi riaprono le aree giochi per i bambini

L'amministrazione comunale ha disposto da oggi la riapertura del parco giochi di via Dalmazzo e delle giostrine di via Saluzzo, il cui utilizzo era vietato dallo scorso marzo per le disposizioni governative per la prevenzione della diffusione del contagio del virus Covid-19.

Il nuovo DPCM in vigore da lunedì scorso concede la facoltà di riaprire gli spazi pubblici destinati alle aree gioco per i bambini nel rispetto delle Linee Guida per la Riaperture dell Attività Ricreative: le giostre saranno igienizzate con cadenza quotidiana ed i fruitori dovranno attenersi alle indicazioni di prevenzione riportate sui cartelli apposti all'interno del parco giochi.

Il rispetto delle norme di prevenzione sono riconducibili alla responsabilità individuale. Prima di accedere all’area giochi è necessario effettuare un auto-monitoraggio delle proprie condizioni di salute; con sintomi sospetti è vietato l’accesso. Possono accedere bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario. E' necessario evitare assembramenti e garantire il distanziamento fisico di almeno un metro nell’area interessata e durante l’utilizzo dei giochi ad eccezione delle persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale (famigliari conviventi).