A Saluzzo si lavora per la riapertura delle aree gioco bimbi

Le ultime e recentissime disposizioni normative consentono la riapertura regolamentata di parchi, giardini ed aree gioco pubbliche previa collocazione di cartelli informativi sui comportamenti da tenere in linea con le raccomandazioni del ministero (distanzIamento, obbligo di mascherine se non si è in grado di rispettare la distanza e frequente lavaggio delle mani) e la cui osservanza sarà responsabilità dei genitori/accompagnatori.