Anche a Cuneo "Black Lives Matter": in programma per sabato un flash mob al parco della Resistenza

Un flash mob al parco della Resistenza di Cuneo, in occasione della giornata del rifugiato: è così che, nella provincia Granda, i sostenitori del movimento "Black Lives Matter" hanno deciso di far sentire la propria voce.

Il raduno è in programma per sabato 20 giugno alle 18. Per partecipare sarà necessario essere muniti di mascherina personale e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

A ogni partecipante è richiesto di portare con sé un ombrello in vista della performance del flash mob e, anche, come simbolico "riparo da tutti i razzismi".

L'evento è promosso da APS MiCò e sostenuto da ANPI Cuneo, Consulta Giovanile, Migranti Associazioni Piemonte, Rete Minerali Clandestini e Sardine Cuneo.