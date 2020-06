Cuneo, un murales "green" per la scuola secondaria di Madonna dell'Olmo: il Comune chiede l'appoggio dei cittadini per la realizzazione

Un grande murales, che valorizzi la parete cieca della scuola secondaria di primo grado di Madonna dell'Olmo - quella affacciata sul cortile e sulla strada centrale della struttura - , e che le conferisca una funzione di presentazione e accoglienza.

E' questo il centro del progetto "green" lanciato dal Comune di Cuneo, dall'I.C. Cuneo Oltrestura e dall'associazione Art.ur come parte del Bando Distruzione della Fondazione CRC. Un'iniziativa sostenibile con un semplice click sino al prossimo 12 luglio tramite il portale dedicato.

Tema principale del murales sarà l'ambiente. A partire dal prossimo autunno gli alunni delle classi seconde e terze inizieranno un lavoro di ricerca interdisciplinare sulla sostenibilità ambientale da cui l'artista Iena Cruz - sreet artist e designer riconosciuto a livello mondiale per i suoi lavori sia in Italia che negli Stati Uniti - realizzerà la propria opera. Per farlo, utilizzerà una speciale vernice "green" capace di purificare l'aria dall'88,8% dell'inquinamento presente.

"Il tuo parere, conta!": solo una sufficiente quantità di votazione a favore del progetto ne assicurerà la realizzazione.