Domenica le colline Unesco di Coazzolo ospiteranno il primo ‘instameet’ dopo il lungo lockdown

Anche nel corso del lockdown, la tecnologia (con specifico riferimento, in questo caso, ad Instagram) ha consentito agli appassionati di fotografia di raccontare la bellezza dei luoghi in cui vivono, viaggiare con il pensiero e farsi compagnia online. Ma ora è arrivato il momento di tornare a incontrarsi, nel rispetto delle normative di legge e delle distanze di sicurezza, partecipando a un ‘instameet’ nazionale diffuso, in programma domenica 21 giungo alle 10.

L’appuntamento, promosso dal gruppo Igersasti, è in programma presso il castello di Coazzolo, dal quale i partecipanti intraprenderanno un percorso a piedi tra le verdissime colline patrimonio Unesco, fino a raggiungere la panchina gigante e la chiesetta del Moscato dipinta dal celebre artista inglese David Tremlett. Ci si potrà quindi rilassare e brindare alla vigna dei Pastelli, ammirando lo splendido panorama che si stende fino al Monviso, prima di far ritorno al paese.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Sono altresì consigliati un abbigliamento comodo, scarponcini da montagna e il portare con sé disinfettante e crema solare, oltre naturalmente alla mascherina. Grazie ad un accordo con Yolo, chi lo vorrà potrà acquistare al costo di 2 euro e 10 centesimi una polizza assicurativa per la giornata, mentre gli altri partecipanti per poter prendere parte all’evento dovranno compilare un modulo di scarico responsabilità disponibile a questo link.

Maggiori informazioni e il percorso dettagliato sono disponibili a questo link.