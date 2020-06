Emergenza economica: in Granda via al bonus per dipendenti e imprese degli enti bilaterali di commercio e turismo

A fronte della grave crisi del settore commercio e turismo, settori tra i più colpiti dalla grave crisi causata dalla pandemia Covid-19, gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Cuneo hanno deciso di stanziare un contributo straordinario a sostegno del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori che siano stati posti in regime di cassa integrazione e sussidi alle aziende che sostengono costi per la riapertura in sicurezza. Sarà, inoltre, previsto un progetto di sostegno e sviluppo rivolto alle imprese ed ai lavoratori articolato attraverso interventi formativi mirati.

"L'attuale momento storico – spiega Agostino Gribaudo presidente dell'Ente Bilaterale del settore Terziario – impone il massimo sforzo al fine di supportare adeguatamente l'attività delle nostre imprese in questa delicata fase di ripartenza. Il ruolo della bilateralità è fondamentale oggi come non mai, per trovare il giusto equilibrio nel destinare risorse utili al supporto di imprese e lavoratori".